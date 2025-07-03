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Tammy Abraham resmen Beşiktaş'ta Tammy Abraham resmen Beşiktaş'ta 18:16
Beşiktaş ilk etabı tamamladı! Beşiktaş ilk etabı tamamladı! 17:35
F.Bahçe'den bir flaş transfer daha! F.Bahçe'den bir flaş transfer daha! 16:06
Rafa Silva sağlık kontrolünden geçti! Rafa Silva sağlık kontrolünden geçti! 15:33
Beşiktaş o isimle sözleşme imzaladı! Beşiktaş o isimle sözleşme imzaladı! 14:49
G.Saray'a Meksikalı kanat geliyor! G.Saray'a Meksikalı kanat geliyor! 13:04
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"Ekonomik anlamda tarih yazdık!" "Ekonomik anlamda tarih yazdık!" 12:34
Beşiktaş'ta Gedson şartı! Beşiktaş'ta Gedson şartı! 12:22
İngilizlerden Osimhen teklifi! Galatasaray'a kötü haber İngilizlerden Osimhen teklifi! Galatasaray'a kötü haber 11:05
Kislyak için resmi açıklama! F.Bahçe'ye... Kislyak için resmi açıklama! F.Bahçe'ye... 11:01
F.Bahçe'nin hazırlık maçında rakibi Uniao de Leiria F.Bahçe'nin hazırlık maçında rakibi Uniao de Leiria 10:37
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! 10:28
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