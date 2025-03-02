Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Çekişmeli maçta gülen taraf 3-1'lik skorla Karadeniz temsilcisi oldu. Çaykur Rizespor'un galibiyet golleri 46. dakikada Rachid Ghezzal, 71. dakikada Ali Sowe ve 85. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi. Corendon Alanyaspor'un tek sayısını ise 65. dakikada penaltıdan Andraz Sporar kaydetti.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 33 puanla 8. sıraya yükseldi. Corendon Alanyaspor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.