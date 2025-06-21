Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan Furkan Orak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Furkan Orak Kulübümüz, Furkan Orak'ın transferi için Erokspor ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Furkan Orak için transfer döneminin açılması ile birlikte imza töreni düzenlenecektir. Furkan Orak'a kulübümüze "Hoşgeldin." diyor başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.