Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda, "Çaykur Rizespor'umuz, teknik direktör İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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