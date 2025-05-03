Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2025- 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025- 15:51