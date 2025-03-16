Çaykur Rizespor 0-2 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. Jose Morais'in ekibi deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025- 15:31