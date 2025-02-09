Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçları ile devam ediyor. İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa, sahasında Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ağırladı. 3-2 sonuçlanan mücadelede 3 puanı hanesine yazdıran taraf Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'nın golleri dakika 26'da Kevin Rodrigues, 45+8'de Hajradinovic ve 57'de Nuno Da Costa tarafından kaydedildi.

Çaykur Rizespor'un gollerini ise dakika 30'da Sinan Bolat (K.K.) ve 80'de Ali Sowe attı.

1 TEKNİK DİREKTÖR 4 OYUNCU CEZALI

Çaykur Rizespor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta Dal Varesanovic ve Samet Akaydın cezalı duruma düştü.

Kasımpaşa'da ise Aytaç Kara, Fenerbahçe maçında cezalı olacak.

Ayrıca mücadelede kırmızı kart gören Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.