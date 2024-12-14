Çaykur Rizespor - Konyaspor | CANLI (Çaykur Rizespor - Konyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2024- 16:04