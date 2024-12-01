Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı sürüyor.
Günün ilk maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta Rizespor'un gollerini 41. dakikada Emracan Bulut ve 71 ve 80. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.
İlhan Palut'un ekibi bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti.
Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Kayserispor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.