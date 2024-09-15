Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün oynanan maçta hava topu mücadelesine girdiği sırada kafa darbesi sonucunda sakatlandığını hatırlattı.
Türüt, futbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedaviye alındığına işaret ederek, "Yapılan tüm muayene, tetkik ve konsültasyonları sonucunda yüz kemiği (maxilla) kırığı tespit edilmiş ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerini kullandı.
15.09.2024 | Sağlık Raporu (Khusniddin Alikulov'un Sağlık Durumu) 14.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında hava topu mücadelesinde kafa darbesi sonucu yüzünden sakatlanan oyuncumuz Alikulov'un Acıbadem Maslak Hastanesinde yapılan tüm muayne, tetkik ve… pic.twitter.com/MFcHloaO5N— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 15, 2024