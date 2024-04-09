Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Dal Varesanovic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hedeflerine değinen Boşnak orta saha, "Amacım Çaykur Rizespor ile bu sezon hedeflerimize ulaşmak ve Avrupa'ya gitmek." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de attığı 9 gol ile Çaykur Rizespor'un en golcü oyuncusu konumundaki Dal Varesanovic, tamamen kulübe ve kişisel performansına odaklandığını belirterek, "Amacım Çaykur Rizespor ile bu sezon hedeflerimize ulaşmak ve Avrupa'ya gitmek." dedi.

Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Varesanovic yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip takım olduklarını söyledi.

Ligin ilk haftasında 2-1 kaybettikleri Yukatel Adana Demirspor maçını hatırlatan Varesanovic, "Kamuoyunda o maçtan sonra bize çok fazla şans tanınmıyordu. Hocamızın bizden beklentisi hep çok yüksek oldu. Biz de sahada bu beklentiyi karşılamaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Varesanovic, ligde bulundukları noktadan çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Şu anda bireysel hiçbir şeye kulak asmıyoruz. Tamamen kulübüme ve kişisel performansıma odaklanmış durumdayım. Amacım Çaykur Rizespor ile bu sezon hedeflerimize ulaşmak ve Avrupa'ya gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye transferinin kendisini mutlu ettiğini, uyum sorunu yaşamayacağını bildiğini kaydeden Varesanovic, kendisine dair beklentileri ve hedeflerinin her zaman büyük olduğunu aktardı.

Varesanovic, Çaykur Rizespor'a gelirken olabildiğince fazla süre almayı ve aldığı süre içerisinde iyi işler yapmayı amaçladığını belirterek, şu ana kadar güzel bir performans sergilediğini düşündüğünü söyledi.

Geride kalan haftalarda attığı 9 gol ile takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu vurgulayan Varesanovic, şunları kaydetti:

"Takımın en golcü oyuncusu olabileceğimi düşünmüyordum. Benim için bireysel performanstan çok takım performansı önemli. Bireysel performans her zaman takımdan sonra gelir. Takım ile çok iyi işler yaptık. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Günün sonunda kimin kaç gol, kaç asist yaptığından çok kazandığımız maçlar değerli."

"LIVERPOOL'DA ZORLUKLARI ERKEN GÖRMEM BENİM ADIMA ARTI OLDU"

22 yaşındaki futbolcu, genç yaşta Liverpool'a transfer olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Liverpool gibi bir takım size geldiğinde 'Hayır' demeniz imkansız. Küçük yaşta ailemden ilk kez ayrılmıştım. Zihinsel olarak belki buna hazır değildim. Liverpool'da bunun sıkıntılarını çok yaşadım. Bunları yaşamış olmam, orada yaşadığım sorunlar bugün daha güçlü olmamı sağladı. Liverpool'da zorlukları erken görmem benim adıma artı oldu."