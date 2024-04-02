Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor deplasmanda konuğu olduğu İstanbulspor'u 4-0'lık rahat skorla devirerek üç puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig 31. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Rizespor 4. dakikada Ibrahim Olawoyin, 44. ile 64. dakikalarda Martin Minchev ve 90. dakikada David Akintola'nın kaydettiği gollerle maçı 4-0 galip tamamladı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 45'e çıkararak 5. sıraya yükselirken, ligin son sırasındaki İstanbulspor 13 puanda kaldı.