Çaykur Rizesporlu Muammer Sarıkaya: Galatasaray deplasmanı...

Rizespor'un İstanbulspor'dan transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, Rize'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Özellikle İlhan hoca her oyuncuyu geliştiriyor. Bunu diğer çalıştığı kulüplerde de gösterdi. Benim için kötü bir başlangıç oldu. 33 maç mağlubiyet aldık. Bu hafta aldığımız Kayserispor galibiyetine hafta içi çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takım halindeki rekabet ortamı burada çok iyi. Önümüzdeki kalan maçlara odaklanıyoruz ve dün de bunun hazırlıklarına başladık" diye konuştu. 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Muammer Sarıkaya, "Türkiye'nin de bildiği gibi iki büyük camiası şampiyonluk için mücadele ediyor. Bizim de Avrupa hedefimiz var. Bunu buraya yeni geldiğim için söylemiyorum, buraya gelmeden önce de takımın bu hedefi olduğunu biliyordum. Buraya gelip işin içine girince daha çok hissediyorsunuz. Takım Avrupa için konsantre olmuş. Kayserispor galibiyeti bizi birbirimize daha çok kenetledi diye düşünüyorum. Bu hafta Galatasaray maçı var. Zor bir maç olacak. Galatasaray evinde kolay kolay kaybetmiyor. Ama biz şunun bilincindeyiz; biz birlikte oynayıp, birlikte mücadele ettiğimiz zaman bazı şeyleri başarabiliyoruz. İnşallah bunu bu Galatasaray maçında tekrardan göstereceğiz. Galatasaray maçına galibiyet almak için gidiyoruz" dedi.