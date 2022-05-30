Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo, Tyler Boyd ve Cemali Sertel ile yollar ayrıldı!

Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo, Tyler Boyd ve Cemali Sertel ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri biten 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kiralık olarak kadroya dahil edilen Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo, Tyler Boyd ve Cemali Sertel ile kiralama sürelerinin sona ermesi nedeniyle yollar ayrıldı.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 19:25