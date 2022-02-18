Gedson Fernandes Rizespor Başakşehir maçında fark yarattı! Koşu mesafesi...

Rizespor'un Süper Lig2in 26. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçta Gedson Fernandes sergilediği futbol ve istatistikleriyle maça damga vurdu. Portekizli yıldız karşılaşmada en çok adam eksilten ve en çok koşan (12.83 km) futbolcu olarak ön plana çıktı.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 23:19