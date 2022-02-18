Gedson Fernandes Rizespor Başakşehir maçında fark yarattı! Koşu mesafesi...
Rizespor'un Süper Lig2in 26. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçta Gedson Fernandes sergilediği futbol ve istatistikleriyle maça damga vurdu. Portekizli yıldız karşılaşmada en çok adam eksilten ve en çok koşan (12.83 km) futbolcu olarak ön plana çıktı.
Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 23:19
Geçen hafta oynanan Altay maçında 20 kez ile ikili mücadele kazanma rekoru kıran Portekizli futbolcu, bu maçta ise 13 kez ikili mücadeleden galip çıkan taraf oldu. Gedson bu sayı ile takımında en çok ikili mücadele kazanan isim olmayı da başardı.
Genç futbolcu ayrıca, Çaykur Rizespor'da en çok adam eksilten ve en çok koşan (12.83 km) futbolcu olarak ön plana çıktı.