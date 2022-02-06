Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.