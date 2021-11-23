Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapan Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiği açıklandı. Karadeniz temsilcisi, deneyimli çalıştırıcı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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