23 Kasım 2021, Salı

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü

Hamza Hamzaoğlu’nun acı günü
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapan Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiği açıklandı. Karadeniz temsilcisi, deneyimli çalıştırıcı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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