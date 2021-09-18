18 Eylül 2021, Cumartesi

RİZESPOR

Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı sonrası Bülent Uygun: Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz

Bülent Uygun: Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Yenilginin ardından teknik direktör Bülent Uygun açıklamalarda bulundu ve "Önümüzdeki maçı kazanarak taraftarlarımızdan özür dileyip, yolumuza güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Uygun, Yeni Adana Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü rakiplerine karşı puan veya puanlar almak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Penaltıdan sonra oyun planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Uygun, "Yediğimiz ikinci golden sonra devre arasında taktik değişikliğine giderek golü de bulduk. Fakat kaçırdığımız pozisyonlar var. Rakip bugün hak ederek kazandı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maç bizim için daha da önem arz ediyor. Önümüzdeki maçı kazanarak taraftarlarımızdan özür dileyip, yolumuza güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A. Demirspor galibiyetle tanıştı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR HABERLERİ
A. Demirspor galibiyetle tanıştı! A. Demirspor galibiyetle tanıştı!
Hatayspor deplasmanda 3 puanı aldı! Hatayspor deplasmanda 3 puanı aldı!
Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör