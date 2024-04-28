Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Pendikspor: Burak, Erdem, Murat, Alpaslan, Sequeira, N'diaye, Lusamba, Gökcan, Thiam, Halil, Umut Nayir.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Cardoso, Shukurov, Ramazan, Boa Morte, Nazon.

PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Kayserispor maçı 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.