Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Pendikspor: Burak, Erdem, Murat, Alpaslan, Sequeira, N'diaye, Lusamba, Gökcan, Thiam, Halil, Umut Nayir.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Cardoso, Shukurov, Ramazan, Boa Morte, Nazon.
PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Kayserispor maçı 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.