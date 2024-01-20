Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, siyah-beyazlıları 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Pendikspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı ve takımının ilk golünü kaydeden Umut Nayir, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli forvet, "Maç iki taraf açısından da çok zordu. Rüzgarla birleşen bir yağmur vardı. Hem Beşiktaş hem de Pendikspor taraftarına teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Golü erken atınca biraz daha karşılamaya geçtik. İkinci yarıda Beşiktaş biraz daha risk almaya başlayınca fırsatlar önümüze geldi. "Güzel bir gol oldu. Genelde ceza alanı içinden gol atan bir oyuncuyum. Mert ağabeyi uzaktan avlamak kolay değil." ifadelerini kullandı.