Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası ev sahibi ekipte Halil Akbunar açıklamalarda bulundu ve "Bugün şans bizden yanaydı." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0'lık skorla geçen Siltaş Yapı Pendikspor'da Halil Akbunar, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hafta içi hazırlandığımızda risk almamız gerektiğini biliyorduk. İlk defa 4-4-2 çıktık. Bugün şans bizden yanaydı. Sıralamada biraz gerideyiz ama inşallah kısa sürede yükseleceğiz. Şanssız maçlar geçirip puanlar kaybetmiştik.

Daha önceki maçlarda oyuna katkım oluyordu ama skora katkım olmuyordu. Bugün şans benden yanaydı, oyunu terse çevirdim ve ikinci asistimi yapmış oldum. Uzun zaman sonra ilk defa yüzümüz güldü. 8 haftadır kazanamıyorduk, mental bir savaş veriyorduk. 4-0'lık skor bizi çok farklı yere çıkaracak. Hepimiz iyi oyuncularız ancak öz güvenimizi kaybetmek üzereydik. Bu maçla birlikte kendimizi hatırladık.