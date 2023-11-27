Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rams Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rams Başakşehir ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAMS BAŞAKŞEHİR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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