Trendyol Süper Ligin 17. haftasında Pendikspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira düzenlenen basın toplantısında konuştu. Vieira, "Rizespor 5-1 güzel bir skorla kendi adlarına maçı kazandı. Biz aslında maça doğru strateji ile başladık. Oyuna da iyi girdik. Golde bulduk. 1-0 devam ederken defansta hiç beklemediğimiz hatalarla peş peşe iki tane gol yedik. Bu tabii bizi oyundan düşürdü. Rizespor üstünlüğü ele geçirdi. Sonuç olarak biz kaybettik, ev sahibi takım da kazandı" ifadelerini kullandı.