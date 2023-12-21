"Hatalarla peş peşe iki tane gol yedik"
Rizespor rahat kazandı!
Süper Loto çekildi (21 Aralık)
Pratik Fasulye Diblesi yapılışı.. Fasulye Diblesi malzemeleri ve püf noktaları..
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de beklenmedik gelişme! F.Bahçe'de beklenmedik gelişme! 21:39
G.Saray'ın istediği yıldız kararını verdi! G.Saray'ın istediği yıldız kararını verdi! 21:27
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi... Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi... 21:10
Toroğlu Beşiktaş'ın yıldız ismini eleştirdi! Toroğlu Beşiktaş'ın yıldız ismini eleştirdi! 21:03
VAR'da izledi golü verdi! İşte maçtaki o pozisyon... VAR'da izledi golü verdi! İşte maçtaki o pozisyon... 20:16
Çalımbay: Maçın gidişatına göre... Çalımbay: Maçın gidişatına göre... 19:30
Daha Eski
G.Saray'da derbi mesaisi! G.Saray'da derbi mesaisi! 18:46
F.Bahçe'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! F.Bahçe'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! 18:43
Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI 18:21
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:48
Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları! Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları! 16:35
Beşiktaş'a 5 iyi haber! Beşiktaş'a 5 iyi haber! 16:19
SON DAKİKA