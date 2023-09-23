PENDİKSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Pendikspor - Fatih Karagümrük maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
PENDİKSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER
Pendikspor: Erdem, Serkan Asan, Welinton, Berkay, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Vukovic, Çekiçi, Romero, Thuram
F. Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Sturaro, Shukurov, Ryan Mendes, Kerem Atakan, Lasagna, Güven Yalçın