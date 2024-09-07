Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde İtalya'dan Valerio Romano Teodori'yle karşılaştı.
Rakibini ippon sayısıyla mağlup eden Yasin Çimciler, bugün yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla karşı karşıya gelecek.
🇹🇷Yasin Çimciler yarı finalde! 🥋 Sporcumuz, para judo erkekler J1 kategorisi 90 kilo çeyrek finalinde İtalyan rakibini mağlup etti. Tebrikler Yasin! 👏 pic.twitter.com/Mb8E5kgURx— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024