Yusuf Dikeç Elon Musk ile ne konuşacağını açıkladı! Tüm merak edilenleri içtenlikle yanıtladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, flaş açıklamalarda bulundu. İkonik duruşuyla gündem olan Yusuf Dikeç, kendisiyle ilgili gelen sosyal medya yorumlarını değerlendirirken, Elon Musk ile ne konuşacağını da açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları karma 10 metre havalı tabancada finalinde 2. olarak Türkiye'ye bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı. Öte yandan Yusuf Dikeç'in atış yaparken kendinden emin tavırları ve eli cebinde tarzı herkes tarafından çok konuşulmuştu.

İkonik duruşuyla dünya gündemine oturan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Yusuf Dikeç, kendisi hakkında sosyal medyadan gelen yorumları değerlendirdi ve Elon Musk ile ne konuşacağını açıkladı.

İşte Yusuf Dikeç'in tüm merak edilenleri cevapladığı o röportaj...