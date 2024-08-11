Son dakika haberleri... İtalya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol finalinde ABD'yi 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. İŞte ayrıntılar...

Olimpiyatlardaki ilk başarısını elde eden İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı, organizasyonu altın madalyayla şampiyon tamamladı. ABD'yi 3-0'lık skorla set vermeden geçen İtalyanlar, Paris 2024'de başarısıyla tarihe geçti. İtalya, Paris 2024'de 18 set alırken sadece 1 sette mağlup oldu.