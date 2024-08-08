A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları rakibini mağlup ederek finale yükselmek ve madalyayı garantilemek istiyor. Mücadelenin tüm detayları anbean haberimizde...

2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Müsabaka hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...

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1. set sonucu: Türkiye 22-25 İtalya (0-1) 2. set sonucu: Türkiye 19-25 İtalya (0-2)

3. set oynanıyor: Türkiye 10-9 İtalya

SULTANLAR'IN YARI FİNAL YOLU

C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 deviren Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'le geçti. Son maçta ise İtalya'ya 3-0 boyun eğen millilerimiz, grubunu ikinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çekişmeli geçen çeyrek finalde Çin'le karşılaşan Sultanlar, rakibini karar setinde 3-2 mağlup etti ve yarı final biletini cebine koydu.

İtalya ise çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek ay-yıldızlıların rakibi oldu.

FİNALDE RAKİP ABD!

Millilerimiz yarı finalde İtalya'yı yenmesi halinde hem finale yükselecek hem de madalyayı garantileyecek. Diğer yarı final müsabakasında ABD, Brezilya'yı 3-2 yenerken ilk finalist oldu.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.