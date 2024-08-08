2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Müsabaka hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...
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1. set sonucu: Türkiye 22-25 İtalya (0-1) 2. set sonucu:
2. set sonucu:Türkiye 19-25 İtalya (0-2)
3. set oynanıyor: Türkiye 10-9 İtalya
SULTANLAR'IN YARI FİNAL YOLU
C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 deviren Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'le geçti. Son maçta ise İtalya'ya 3-0 boyun eğen millilerimiz, grubunu ikinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Çekişmeli geçen çeyrek finalde Çin'le karşılaşan Sultanlar, rakibini karar setinde 3-2 mağlup etti ve yarı final biletini cebine koydu.
İtalya ise çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek ay-yıldızlıların rakibi oldu.
FİNALDE RAKİP ABD!
Millilerimiz yarı finalde İtalya'yı yenmesi halinde hem finale yükselecek hem de madalyayı garantileyecek. Diğer yarı final müsabakasında ABD, Brezilya'yı 3-2 yenerken ilk finalist oldu.
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - İtalya maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.