Brezilya 2-3 ABD (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Paris 2024'te ilk finalist ABD!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya ile ABD karşı karşıya geldi. Karar setine giden müsabakayı ABD 3-2 kazandı ve finale yükselen ilk ülke oldu.

Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2024- 19:21