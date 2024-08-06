A Milli Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesinde Çin ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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ÇİN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çin - Türkiye maçı 6 Ağustos Salı günü TSİ ile 10.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
SIRBİSTAN İLK SIRADA
Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.
YARI FİNAL İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.