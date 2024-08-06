Çin - Türkiye CANLI İZLE | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çeyrek final mücadelesinde Çin ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2024- 09:57