2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu 3. ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
Filenin Sultanları ilk maçta Hollanda'yı 3-2; ikinci maçta ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.
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1. set sonucu: İtalya 25-14 Türkiye (1-0)
2. set oynanıyor: İtalya 1-2 Türkiye
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak voleybol maçı 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.