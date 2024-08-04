A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu 3. maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları müsabakayı 3-0 kaybetti ve grubu ikinci bitirdi. | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Filenin Sultanları, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak. Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.

SET SONUÇLARI

1. set sonucu: İtalya 25-14 Türkiye (1-0)

2. set sonucu: İtalya 25-16 Türkiye (2-0)

3. set sonucu: İtalya 25-21 Türkiye (3-0)