2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. set sonucu: Türkiye 21-25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)
2. set sonucu: Türkiye 25-18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)
3. set sonucu: Türkiye 25-22 Dominik Cumhuriyeti (2-1)
4. set sonucu: Türkiye 25-15 Dominik Cumhuriyeti (3-1)
SON MAÇ İTALYA'YLA
C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile mücadele edecek.