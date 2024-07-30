Atıcılıkta gümüş madalya bizim!

Son dakika spor haberi: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da Sırbistan'a mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan 10 M Havalı Tabanca Karışık Takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Türkiye, atıcılık tarihinde ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, "Atıcılık tarihimizin ilk, ülkemizin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci madalyasını kazanan sporcularımızla gurur duyuyor, ülkemiz adına gönülden tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.