Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Olimpiyatlar sapkınlığa alet edilmiştir
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, "Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım." dedi.
Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan âlemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım.
Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan aileyi ifşa eden nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir.
(Paris Olimpiyatları) Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir.