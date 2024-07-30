Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, "Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım." dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN SÖZLERİ:

Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan âlemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım.