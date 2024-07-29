Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Türkiye ilk 2 seti kaybetmesinin ardından muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazandı.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set Sonucu: T��rkiye 19-25 Hollanda (0-1)
2. Set Sonucu: Türkiye 19-25 Hollanda (0-2)
3. Set Sonucu: Türkiye 25-21 Hollanda (1-2)
4. Set Sonucu: Türkiye 25-22 Hollanda (2-2)
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ
1 Ağustos 2024 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024 10.00 Türkiye-İtalya