Hollanda - Türkiye maçı CANLI İZLE (Hollanda - Türkiye canlı izle) 2024 Paris Olimpiyatları

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2024- 10:01