İrfan Buz: “Maçın kırılma anı, Regattin‘in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın kırılma anı Regattin‘in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Osmanlıspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, "Her iki takım açısından önemli bir müsabakaydı. İlk yarı gerçekten çok hazırlanmıştık. Başakşehir'i de iyi kilitlediğimizi de düşünüyorum. İstediğimiz gibi gitti oyun. İkinci yarıda bunu devam ettirmek istedik. Visca'nın klası ortaya çıktı ve 1-1 oldu. Maçın kırılma anı Regattin'in 8 metreden kaçırdığı pozisyondu. 2-1 Osmanlıspor öne geçmiş olsaydı bu maç çok farklı bir yere giderdi. Adebayor attıktan sonra yine oyun içinde kalmak istedik. Fakat 3. golü yedikten sonra kolay olmuyor. Maçın sadece son çeyreğinde istediğimiz gibi gitmediğini düşünüyorum. Oyuna ortak olan, inancı olan ve son haftalardaki pozitif futbol oynamaya çalışan bir Osmanlıspor vardı. Fakat skora baktığımız zaman bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Önümüzdeki Alanya müsabakasına en iyi şekilde hazırlanacağız ve orada final maçına çıkacağız" ifadelerini kullandı.