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    08 Nisan 2018, Pazar

    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

    Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Yardımcı hakemi tebrik ediyorum

    Buz: Yardımcı hakemi tebrik ediyorum
    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    'in 28. haftasında deplasmanda 'ye 2-0 mağlup olan 'un teknik direktörü , yardımcı hakemin verdiği golle oyunun seyrini değiştirdiğini belirtti.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buz, her iki takım açısındanda çok önemli bir müsabaka oynandığını söyledi.

    Maça baskı altında çıktıklarını aktaran Buz, "'yi analiz ettiğimiz zaman futbolcu kardeşlerimiz ilk yarıda ne yapmamız gerektiğini gösterdi. Maçtan sonra karşılaşmanın özetine baktım, 2 pozisyon var. Musa ve Ceyhun'un pozisyonları. Takım savunmasını iyi yapan bir vardı." ifadelerini kullandı.

    Enteresan bir gol yediklerini vurgulayan , şöyle devam etti:

    "Şunu iddia ediyorum. Piero '5 santim içeride' diyor. Yardımcı hakemin o pozisyonu görme ihtimali sıfır. Hakem konuşacak değilim ama orada golü veriyorsunuz ve oyunun seyri değişiyor. Bizim açımızdan farklı bir yere gidiyor. Müsabaka ne kadar 0-0 gitse Fenerbahçe o kadar risk alacak, biz de geçiş oyunlarıyla pozisyon bulacağız. İkinci golü de biz hediye ettik. Bizim de pozisyonumuz vardı. Fenerbahçe kendi sahasında baskı altında ama bizim açımızdan da çok önemli bir müsabakaydı. Yardımcı hakemi tebrik ediyorum. Beş santim içerideki o pozisyonu görme ihtimali sıfır. O pozisyonu 1 metre farklı yerde durduğunuz zaman görme şansınız yok. Yardımcı hakemin oyunun seyrini değiştirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi ve Aykut hocayı 3 puan için tebrik ediyorum."

    İrfan Buz, kalan 6 haftada 9 puan almaları durumunda 37 puanla ligde kalacaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.


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