Osmanlıspor tempoyu artırdı

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, günün ilk antrenmanında gruplar halinde fitness salonunda çalıştı. Çeşitli istasyonlarda dönüşümlü kuvvet çalışması yapan mor-sarılı ekibin sabah antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.

Batıkent Tesisleri'nde sahada gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına teknik direktör İrfan Buz yönetiminde çıkan başkent ekibi, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasının ardından pas ve şut organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. 1 saat 10 dakika süren antrenmana milli takımlarda bulunan Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi (Arnavutluk) ile tedavilerine devam edilen Özer Hurmacı, Mehmet Batdal ve Raheem Lawal katılmadı. Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos ise takımdan ayrı koştu.