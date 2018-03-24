Osmanlıspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti.

1 saat 40 dakika süren antrenmana A Milli Takımı kadrosunda yer alan Serdar Gürler, Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda bulunan Sokol Cikalleshi katılmazken, Mehmet Batdal, Özer Hurmacı ve Lawal tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Diğer yandan tedavisine devam edilen Carlos takımdan ayrı koşu yaptı.



Teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmana, Mor-Sarılılar, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi daha sonra gruplar halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı organizasyonda bulunan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.



Osmanlıspor, yarın (Pazar) 11:00 ve akşam 18:00'de yapacağı antrenmanlarla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.