Formula 1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın
Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın! Mercedes'in Britanyalı pilotu, sıralama turlarını ilk sırada tamamlayarak yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'sine, Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 21.695 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Russell'ın 0.128 saniye gerisinde takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, McLaren takımından Britanyalı Lando Norris, 0.480 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Katar Grand Prix'si 29 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.