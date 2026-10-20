Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun geri kalanında yer alamayacak.

Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapattı.

Milli sporcumuzun takımı Pramac Yamaha'dan yapılan açıklamada,

"Toprak Razgatlıoğlu, Mandalika'daki Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği yüksek hızlı kaza sonucu omzundan aldığı sakatlık sonrası ileri tetkikler için 19 Ekim Pazartesi günü Milano'ya gitti. Ne yazık ki, son değerlendirmeler, en iyi iyileşmeyi sağlamak için hasarın cerrahi tedavi gerektirdiğini doğruladı.

Toprak ile mutabık kalınarak, ameliyat 26 Ekim Pazartesi günü Milano'da planlandı. Operasyonun ardından, Türk sürücü rehabilitasyonuna odaklanacak ve bu durum onu Phillip Island'daki Avustralya Grand Prix'sinden ve 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın kalan yarışlarından men edecek.

Yamaha test sürücüsü Augusto Fernandez'in Razgatlıoğlu'nun yerine önümüzdeki yarışlarda yer alması planlanıyor. Yamaha ve Prima Pramac Yamaha MotoGP, Toprak'a başarılı bir ameliyat ve sorunsuz bir iyileşme diler, rehabilitasyon süreci boyunca onu destekleyeceklerini belirtir ve Augusto Fernandez'e yardımcı olduğu için teşekkür eder." ifadeleri kullanıldı.