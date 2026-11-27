Moto GP'de 8 kez Dünya şampiyonluğu kazanan İspanyol pilot Marc Marquez emekli olacağını açıkladı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 22. ve son yarışı Valencia Grand Prix'si, hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek.

Ducati Lenovo'nun İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen hafta kariyerinin 8. şampiyonluğunu ilan etti.

33 yaşındaki Marquez, Moto GP kariyerini sonlandırdığını açıkladı.