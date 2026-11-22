Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot bu sezonki 4. zaferini elde ederken Lando Norris ikinci, Oscar Piastri ise üçüncü oldu. Pilotlar ve takımlar klasmanında ise şampiyonluklar daha önce ilan edilmişti.

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde bulunan 6,2 kilometrelik Las Vegas Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı. Yarışta 35 kez lider değişirken, pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:27:39.624 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk sürücü oldu. Verstappen böylece bu sezonki 4. zaferini elde etti. Yarışı McLaren'den Lando Norris ikinci, aynı takımdan Oscar Piastri de üçüncü olarak tamamladı.

Las Vegas Grand Prix'sinde en hızlı turu ise Racing Bulls'tan Liam Lawson attı.

Daha önce pilotlar klasmanında Kimi Antonelli, takımlarda da Mercedes şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de bir sonraki yarış, 29 Kasım'da Katar'da yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

PİLOTLAR

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 304 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 264 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 264 puan

TAKIMLAR

1 - Mercedes: 666 puan

2 - Ferrari: 517 puan

3 - Red Bull: 440 puan

4 - McLaren: 431 puan

5 - Racing Bulls: 114 puan