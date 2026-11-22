Deniz Öncü, Moto2 Portekiz yarışını 16. bitirdi
Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz ayağında mücadeleyi 16. sırada tamamladı. 21. cepten start alan milli motosikletçi, sezonun son yarışı öncesinde Valensiya'da piste çıkmaya hazırlanıyor.
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 21. ayağında 16. oldu.
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarış, 8. turda 4 pilotun karıştığı kaza sonucu durduruldu. Devamında mücadeleye 7 tur üzerinden yeniden start verildi.
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz, 21. cepten kalktığı mücadeleyi, 16. tamamladı.
Italtrans takımının İspanyol pilotu Daniel Munoz, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
İspanya'nın Valensiya kentinin ev sahipliği yapacağı sezonun 22. ve son yarışı, 29 Kasım'da koşulacak.