Meksika'da Hamilton'dan tarihi başarı! 3 yıl aradan sonra pole pozisyonu

Formula 1'de heyecan Meksika Grand Prix'si ile devam ederken, sıralama turlarında unutulmaz bir an yaşandı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton, seansı zirvede tamamlayarak tam 3 yıl aradan sonra pole pozisyonunu elde etti.