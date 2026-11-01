Meksika'da Hamilton'dan tarihi başarı! 3 yıl aradan sonra pole pozisyonu
Formula 1'de heyecan Meksika Grand Prix'si ile devam ederken, sıralama turlarında unutulmaz bir an yaşandı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton, seansı zirvede tamamlayarak tam 3 yıl aradan sonra pole pozisyonunu elde etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Meksika Grand Prix'si ile hız kesmeden devam ederken, sıralama turları nefes kesen anlara sahne oldu.
Britanyalı pilot Lewis Hamilton, pistte gösterdiği inanılmaz performansla seansın en hızlı turuna imza attı. Rakiplerini geride bırakarak pole pozsiyonunun sahibi olan deneyimli şampiyon, bu sonuçla uzun sürenin ardından Ferrari ile pole pozisyonu sevinci yaşadı.