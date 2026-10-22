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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avustralya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avustralya ayağında yarışacak.

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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avustralya'da piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Deniz Öncü, organizasyonda hafta sonu Phillip Island Pisti'nde Avustralya Red Bull Grand Prix'sine çıkacak.

Avustralya'da podyumun ilk üç basamağında yer almayı hedefleyen milli sporcu, ELF Marc VDS Yarış Takımı ile yarın serbest antrenmanlarda gaza basacak.

Deniz Öncü, 24 Ekim Cumartesi günü sıralama yarışında en iyi zamanı almaya çalıştıktan sonra, 25 Ekim Pazar günü TSİ 04.15'te Phillip Island Pisti'ndeki 23 turluk ana yarışta mücadele edecek.

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