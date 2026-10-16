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Türk pilot Alp Aksoy, Ferrari ile sözleşme imzaladı

Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası (FIA FRECA) 2027 sezonunda Ferrari adına mücadele edecek.

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Türk pilot Alp Aksoy, Ferrari ile sözleşme imzaladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de başlayıp İspanya'da sona erecek ve 10 yarıştan oluşacak şampiyonada yer alacak Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, Türk otomobil sporları adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, milli sporcunun Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcumuz Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Türk otomobil sporları adına da büyük bir gurur kaynağı. Henüz kariyerinin başında ortaya koyduğu olağanüstü performansla Formula 1 yolunda çok önemli bir adım atan genç sporcumuzun, önümüzdeki yıllarda ülkemizi en üst seviyede temsil edeceğine olan inancımız tam. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, Alp'e Ferrari çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyorum."

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#Ferrari #Portekiz #İspanya #Formula 1
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