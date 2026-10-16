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Bakan Bak’tan Alp Aksoy’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ferrari’nin sürücü gelişim programına seçilen genç pilot Alp Aksoy'u tebrik etti.

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Bakan Bak’tan Alp Aksoy’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Formula 1 takımlarından Ferrari'nin geleceğin yarış pilotlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu sürücü gelişim programına seçilen genç pilot Alp Aksoy'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genç pilotumuz Alp Aksoy, dünyanın en köklü ve prestijli Formula 1 takımlarından Ferrari ile anlaşma imzalayarak önemli bir başarı elde etti. Ferrari'nin geleceğin yarış pilotlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu sürücü gelişim programına seçilen Alp Aksoy'u yürekten kutluyorum. Türk motor sporları adına gurur verici bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcumuzun kariyerinde başarılarının devamını diliyorum."

#Formula 1 #Ferrari #Osman Aşkın Bak
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